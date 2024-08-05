爆竊別墅盜千萬財物　內地漢潛逃中山落網

澳門發生入屋盜竊案。一名內地男子前日(3日)涉嫌打碎西望洋馬路某別墅玻璃窗，入屋盜走約1,000萬港元的首飾財物，得手後潛逃內地。嫌犯昨日(4日)在中山市落網，起回大部分贓物。案件有待跟進。另有一男子涉嫌調查期間刻意隱瞞他人犯罪事實，涉嫌觸犯袒護他人罪，同樣被捕。

兩名疑犯均為內地男子，涉嫌入屋盜竊嫌犯姓李，40歲；其同夥姓劉，34歲。在昨日下午1時執法部門接報指西望洋馬路某別墅發生入屋盜竊案件，自稱屋主的親戚報稱因屋主外出旅遊，委託其每日到別墅打點家居雜務。當時該名親戚發現別墅大門旁邊玻璃窗被打碎，地上遺留大量血跡，屋內有被搜掠痕跡，原放於房間的保險箱被移至走廊並被人用工具撬開，保險箱旁遺有鐵筆、鐵錘、鐵鏟等懷疑作案工具，懷疑被人入屋盜竊，損失價值約1,000萬港元的首飾財物。

當地執法部門接手調查後鎖定涉案李男，他於前日晚上約10時獨自一人帶同工具，以攀爬方式及打碎門口玻璃入屋盜竊，期間懷疑不慎被玻璃碎割傷。有人負傷搜掠近3小時，用工具撬毀保險箱，盜取價值約1,000萬港元財物後，離開現場。為逃避偵查，他於作案後將作案時穿著的染血衣物棄於附近草叢，徒步到皇朝區某酒店與劉男會合。換上另一套衣服後，於昨日凌晨3時，經橫琴口岸潛逃內地。執法部門隨即啟動與內地合作機制，最終成功於昨午3時在中山市拘捕李男，起回大部分贓物。

此外，執法人員在同日下午4時，在上述皇朝區某酒店截獲劉男，在房間內發現一個染血環保袋，有人涉嫌調查期間刻意隱瞞李男犯罪事實，涉嫌觸犯袒護他人罪，案件移送法辦。