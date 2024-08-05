深圳口腔醫院8成就醫者為港人　院方指醫療券過河更方便長者

政府今日(5日)與5間獲納入「長者醫療券大灣區試點計劃」（「試點計劃」）的醫療機構簽署服務協議，由8月14日起，位於深圳市的和睦家醫院、愛康健口腔醫院及紫荊口腔門診可接受合資格長者使用醫療券。愛康健口腔醫院發言人指通關後目前平均每月有1.5萬港人到診所就診，其中3成為60歲以上，直言「唔敢講（香港人）會因為醫療券多好多」，認為醫療券過河只是給予相關人方便，也相信醫院的配套措施足以應付。

發言人陳永基指上年通關後每月平均有1萬香港人來院就醫，而目前則增加到1.5萬，整體就醫人數當中，有7至8成均是香港人，認為港人對內地口腔醫院的整體信心上升，就醫人數當中有一半超過50歲、3成為60歲以上，主要使用洗牙、補牙、剝牙及種牙等服務。他認為計劃實施後不會增加特別多病人，因醫療券只是讓長者更為方便。

醫院8月14日正式落實醫療券試點計劃，衞生署將會派人前來醫院向相關使用醫療券的人士介紹如何使用醫健通，為期1個月。人民幣和港幣匯率方面，院方負責人指衞生署每個月均會更新匯率數字，院方會列名匯率並放設在醫院前台，在使用醫療券時會自動換算匯率，又指雖然醫生主要為內地醫生，但前台和護士均能使用廣東話。

陳永基指當局在7月中曾巡視醫院，而醫院的深圳病人滿意度調查大多數排第一，價錢也較比香港便宜一半，如洗牙之需要100至500人民幣，而地理位置方便，再加上獲得廣東省和深圳衞健委推薦，因此成為試點之一。至於使用醫療券會否有特別優惠，他指醫院收費透明度高，目前未有相應優惠套餐，又指深圳的民營醫療價錢一般參考公立醫院價錢，因此不會差太遠。

針對服務使用情況，他指政府雖未有硬性要求提交報告的次數，但希望可以更加頻密，以向立法會交代進展。至於如遇到意外、投訴應如何處理，他指目前有正規流程，如病人和家屬最終不同意調解方案，可經衞生行政調解、法院訴訟等途徑處理。

被問到最近有未納入計劃的內地牙科診所，賣廣告聲稱「限量派發醫療券」，陳指相關機構混淆視聽，認為相關部門需要認真處理，因如出問題會影響計劃推展。