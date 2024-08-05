長者指香港牙科價錢貴　內地睇牙較便宜

通關後有不少港人北上睇牙，由8月14日起「長者醫療券大灣區試點計劃」中的醫院可接受合資格長者使用醫療券，有長者指如能使用醫療券對他而言會更方便，但指目前深圳的價錢也較便宜，服務和種牙的材料也較香港便宜；也有港人指在港睇牙有不好的體驗，因此對部分香港診所沒有太大信心。

現年71歲的詹先生在深圳接受剝牙、種牙等服務，他指之前也在香港看過醫生，但由於價錢很貴，因此朋友推薦他可到內地睇牙。居於元朗的他單程一個半小時可到醫院，對醫院的服務、設備、地理位置都很滿意。他又指醫療券服務拓展後，對他而言更方便，但沒有醫療券價錢也相宜，因此會考慮內地的技術。

政府推出為期3年的「長者醫療券獎賞先導計劃」，透過獎賞引導長者善用醫療券接受持續預防護理和慢性疾病管理等服務，因此如接受洗牙等預防性治療可獲額外獎勵500港元醫療券，詹先生指相關計劃可以吸引他接受洗牙等服務。

現年44歲的張先生也選擇到內地睇牙，他指自己部分大牙蛀牙，且有牙齒鬆動的問題，到內地種了約10顆牙。他認為深圳設備齊全很多，且兩地種牙價錢差距一倍多，如兩年前他到香港種牙花費兩.6萬港元，內地只需1萬港元，且他居住在粉嶺區，來回只需一個半小時，認為較方便。

張先生指目前在內地睇牙未遇到不滿意的地方，因他們有問題就會立即檢查，售後服務非常好，他指自己在香港曾經需要剝一隻牙，但醫生最後剝了兩隻，他問及原因後醫生只稱「剝咗啦」，他又指自己到第二間香港牙醫診所就診，但醫生並沒有向他詳細解釋自己的問題，而這些經歷令他對香港的牙科服務沒有太大信心。