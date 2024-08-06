東方日報A1：為公屋寧捱窮　潑年輕人冷水：此路不通

年輕人面對學業、就業、創業及置業等「4業」困難，外界亦批評政府的青年工作不力。近年有不少年輕人年滿18歲便申請輪候公屋，甚至有人為上公屋而「減薪躺平」，有議員稱要等候最少29年才有望上樓，直指「此路不通」，亦有房委會委員指有部分人在讀書時或剛畢業已申請公屋，但其後投身工作及隨年資獲升職加薪，收入及資產有可能超出申請門檻，故成功獲配公屋的機會不大，然而樓價雖跌，但對年輕人而言仍是高不可攀，當局推出的青年宿舍亦是杯水車薪，故才需「出此下策」博上公屋。

根據2022年統計調查的結果，30歲以下公屋非長者一人申請為3.8萬多宗，當中一半具有大專或以上學歷。房屋局局長何永賢早前曾指「公屋制度絕對唔係鼓勵年輕人，18歲就嚟排公屋」，目前的計分制主要是照顧基層及退休長者。她又指不時聽到有人稱排了公屋20多年，重申公屋一人申請計分制不鼓勵年輕人排公屋，現時非長者一人申請者獲派公屋的平均年齡為57歲，最年輕獲安置申請者的年齡則介乎47歲至52歲之間，故過早排公屋，然後經常顧及資產入息限額是阻礙人生發展，她形容這些年輕人的做法是扭曲了自己的人生。

房委會委員、公屋聯會總幹事招國偉昨在電台節目中表示，不認為年輕人申請公屋「躺平」屬於主流，皆因他們要在申請期內保持收入不超出限額並非易事，房委會定期抽查輪候5年或以上仍未上樓的申請人，超出入息限額會被取消資格，相信30歲以下申請者數目將逐步減少。他認為當局應探討調整公營房屋內出租及出售比例，例如增加資助出售的比例，讓年輕人有更多機會自置居所。

議員周文港在同一個電台節目表示，最年輕獲編配公屋的非長者一人申請的平均年齡為47歲至52歲，如果年輕人年滿18歲就輪候公屋，要等候最少29年，加上有入息及資產限額，認為年輕人申請輪候公屋「此路不通」，現時年輕人輪候公屋的趨勢有所減少。另外，當局放寬資助出售單位按揭貸款保證的安排，包括延長二手市場最長30年按揭貸款保證期至50年，加上樓價下跌，相信可以有助年輕人向上流動。

實際上，按照房屋署指引，編配予「配額及計分制」下非長者一人申請者的租住公屋數量每年設定配額，並設有計分制度。申請者獲配屋的優先次序，會以其在「配額及計分制」下所得分數為依據。除了入息必須合乎外，也會計分，累積分數愈高，便會愈早獲得編配公屋單位。而申請者的分數會按其成功登記公屋申請時的年齡計算，在計分制下，18歲申請者將獲0分，19歲獲9分，20歲獲18分，每一歲加9分，如此類推，直至59歲獲369分為止。

對於如何紓緩年輕人的住屋問題，議員陳穎欣建議「青年未來居屋計劃」，包括在未來新發展區北部都會區、交椅洲人工島、將軍澳137區，向18歲至35歲的合資格年輕人預先出售居屋樓花，先付首期，在單位建成入伙後可獲編配單位；若以家庭申請更可優先獲得編配，冀進一步鼓勵生育，又建議政府應同步增加青年居屋的供應量，建議3個新發展區公私營房屋維持7比3，並預留一定數量單位讓18歲至35歲青年優先申請，希望上述計劃能令青年有新途徑置業，帶來「上車」的希望。

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