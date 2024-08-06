奧運兩銅得主何詩蓓凱旋返港　稱比賽中盡了力沒有遺憾

繼劍擊、羽毛球、柔道、和風帆後，巴黎奧運港隊游泳代表周二（6日）早上，亦乘搭CX260返到香港。當中在女子100、200米自由泳，斬獲兩面銅牌的「香港女飛魚」何詩蓓（Siobhan）亦有現身，更成為全場焦點。

今屆奧運泳隊共派出7人出戰，包括何詩蓓、張心悅、歐鎧淳、譚凱琳、鄭莉梅、簡綽桐和何甄陶，是日除歐鎧淳之外，一眾泳員齊齊返港，吸引多名市民到場接機。當中焦點必定落在Siobhan身上，這名26歲泳手繼上屆東京奧運，在女子100、200米取下兩面銀牌後，今屆再於這兩個項目贏得兩銅，連續兩屆站上頒獎台，而個人累積4面奧運獎牌，亦令她成為歷來香港運動員之最。

帶着兩面奧運銅牌的何詩蓓表示回港後最想做的事是「瞓覺」:「我現在最想就是瞓覺，因為比賽期間都是處於興奮及緊張狀態，夜晚瞓得唔太好，很期待這幾天喺屋企只是瞓覺，乜都唔做。稍後都會與團隊食飯慶祝。」對於今屆奧運贏得兩面銅牌，並成為香港目前累計最多奧運獎牌的運動員，她坦言自己沒有想太多，只想去享受今屆奧運:「我很享受今屆奧運，目標是好好發揮自己水準，我常說過程比結果更加重要，過去三年我只要盡了自己努力，比賽中盡了力，已經沒有遺憾，明白賽前很多人對我有期望，但我與教練都知自己的目標是甚麼，做到自己想做的就開心了。」

至於今次贏得的獎金暫時未知如何運用，但會用部分獎金答謝團隊，請他們食飯慶祝一下，而稍後10月有三站在亞洲舉行的世界盃，所以休息及調整後將會再作準備。