黃色暴雨警告生效　廣泛地區受大雨影響

天文台在今日(6日)中午12時40分發出特別天氣提示，指預料高達每小時70公里或以上的強陣風吹襲香港。至中午12時52分再發出提示，指現時新界正有雷雨區發展，預料未來數小時本港部分地區雨勢較大及有強陣風，市民應提高警惕。在中午1時25分，天文台更新指，與高空擾動相關及高溫觸發的強雷雨區正在擴展，短期內香港廣泛地區可能受大雨影響。並於下午1時35分發出局部大雨提示，指荃灣區的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸。天文台在下午1時45分發出黃色暴雨警告訊號。

今日下午1時，天文台錄得氣溫攝氏35度，相對濕度百分之72。過去一小時，京士柏錄得的平均紫外線指數是6，強度屬於高。與高空擾動相關的驟雨及雷暴正影響廣東及南海北部。過去數小時，新界部分地區錄得約20毫米雨量。此外，高空反氣旋正為華南帶來酷熱的天氣。雷暴警告於今日上午11時55分發出，有效時間至今日下午3時30分，預料香港有狂風雷暴。預測本港地區下午及今晚天氣大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴，初時雨勢較大，下午酷熱，吹微風。展望本周餘下時間持續酷熱，大致天晴。