欲與兩子燒炭其後打消念頭　兩夫婦虐兒罪成判囚9個月

一名女子疑因債台高築，2021年疑在住所和丈夫燒炭，企圖與兩名年僅6歲和2歲的兒子共赴黃泉，最終在燒炭期間打消念頭。惟屋內遺下燒炭味道，最終事件東窗事發。當局檢獲女被告遺書，談及「無法再支撐下去」、「我們一家四口的離開，是你們的解脫」。兩夫婦同被控一項虐兒罪。他們受審後被裁定罪成，押後至今（6日）於區院判刑。法官認為控罪嚴重，強調尋死不能解決問題。考慮到兩名事主意願及福祉，判兩人雙雙入獄9個月。

本案兩名被告均准匿名，35歲女被告以英文字母「C.Y.S.」代表，41歲男被告則為「W.Y.C.」。兩人被控於2021年11月4日至5日，在香港某單位，故意虐待或忽略6歲男童X及2歲男童Y。控方案情提及，屋內檢獲女被告所寫的遺書，內容提及「一步錯步步錯，踏上借貸這條路，無法再支撐下去」、「我們一家四口的離開，是你們的解脫」。屋內檢獲的單據顯示，女被告欠下29間財務公司共約300萬港元。庭上透露，首被告2021年申請破產，兩人的居所面對收樓令，但該收樓令尚未執行。

替兩名被告求情的大狀指，報告顯示，男童Y因年紀太小，已忘記事件。至於男童X方面，跟父母分開，令他感到焦慮，沒有安全感，有適應問題。辯方形容，本案不常見的虐兒案，可謂悲劇一宗。兩名被告因極大心理壓力下犯案，已深感後悔。辯方又呈上由X繪畫的全家幅，寫着「開開心心全家團聚」字句。即使法庭決定判處即時監禁，也希望顧及小朋友的福祉，判較短刑期，讓他們一家團聚。法官指，被告提及「想攬住佢地一起死」，更是趁兩男童熟睡時燒炭，男童失去選擇生存的權利，案情嚴重，感化令或緩刑均不合適。

案件編號：DCCC 129/2023