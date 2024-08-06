強姦女童指插陰道令其染性病　搬運工認強姦判囚6年4個月

一名男子2022年在秀茂坪結識了同邨一名11歲女童，之後多番邀請對方到家中，伺機性侵她，包括指插陰道甚至強姦女童，令女童感染性病。涉案男子早前承認強姦、向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為罪及兩項非禮罪共4罪，今（6日）在高等法院判刑。法官斥被告性侵犯未成年兒童，控罪嚴重，為公眾所不齒，判被告入獄6年4個月。

現年39歲被告古鴻昌，報稱任職搬運工。事主是11歲女童X。被告曾因藏毒及入屋犯法罪入獄，2021年5月刑滿獲釋。案情指，被告及X均居於秀茂坪一公共屋邨，2022年8月26日，被告邀請X作客，X到埗後，才發現僅得兩人單獨在單位。被告之後帶她到睡房，推她到床上，將手伸入她上衣，撫弄她的胸部，再用手指插陰道。X表示極度痛楚，但被告沒有理會，強迫X幫他口交。

案情續指，X擔心被告將事件吿知自己親友，遂答應8月29日再到被告家中。當日被告先舔X私處，又在沒有使用安全套下強姦X。至2022年9月，被告在屋邨梯間親吻擁抱女童，隔着上衣摸她的胸。同月，X的母親查看女兒電話，看到有人透過WhatsApp訊息叫X口交，質問下X將事件和盤托出。檢查下發現X感染性病。

案件編號：HCCC408,409/2023