研究揭甲流重症者更易患急性腎損傷　風險為新冠患者兩倍

新冠病毒和甲型流感病毒是常見的呼吸道病毒，不僅會造成上下呼吸道感染，亦會引發急性腎損傷。有本地大學研究團隊發現，甲型流感重症患者出現急性腎損傷的風險是新冠重症患者的兩倍，其患有嚴重和長期急性腎損傷的風險亦會顯著增加。研究團隊相信，流感病毒或較新冠病毒更具毒性，或對腎臟造成更大損害。

港大醫學院的團隊利用醫管局的電子健康紀錄進行回顧性隊列研究。團隊分析2013年1月至2023年4月期間，本港15間公立醫院深切治療部4,328名患者的數據，其中2,787名患者檢測出新冠病毒，1,541名患者檢測為甲型流感。

研究結果顯示，有1,053名新冠患者在深切治療部住院期間出現急性腎損傷，佔整體新冠患者37.8%；而甲型流感患者中則有828名在住院期間出現急性腎損傷，佔整體甲型流感患者53.7%。在調整干擾因素後，甲型流感患者出現急性腎損傷的風險是新冠患者的兩倍，其患有嚴重和長期急性腎損傷的風險亦會顯著增加。

對於甲型流感重症患者患上急性腎損傷風險較高，研究團隊相信，流感病毒可能比新冠病毒更具毒性，或對腎臟造成更大損害。同時，團隊認為更重要的是新冠疫情期間，本港人口的疫苗接種率明顯更高，可能有效預防腎臟問題。至於在疫情大流行期間，提高流感疫苗接種率能否減低全身多個器官損傷的風險，仍有待進一步研究。