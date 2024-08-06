香港運馬來西亞貨櫃藏私貨　檢1.5億元電子產品

香港海關人員於7月30日經風險評估後，揀選一個由香港經遠洋貨輪運往馬來西亞、報稱為鋅片的貨櫃檢查，發現裏面有大量未列載貨艙單的貨物，包括一批高價值及全新的集成電路、電容、底板及一批舊電子零件，貨物總值約1.5億港元。

該個報稱載有鋅片的40呎海運貨櫃，經X光檢查後，發現影像有可疑，裏面的貨物不單雜亂，更有多款不同種類貨物，當中淺色部分與密度較高的鋅片不脗合，懷疑內有走私貨物。因此引起懷疑，關員打開貨櫃作詳細檢驗，從而揭發內藏走私貨物。

海關表示，金屬粉末以遠洋輪出口到馬來西亞的常見方式，一般都是以幾個貨櫃作同一批次付運，但今次以單一貨櫃付運，加上申報的貨櫃重量，比同類貨櫃輕三至四成，有別於業界一般做法。另外，不法分子無利用特別收藏手法，而是明目張膽把走私貨物放在貨櫃內，只是透過虛報貨物資料去掩飾走私行為。海關將因應不法分子多變的走私方法去制定針對性部署，並且與業界保持緊密溝通，防止香港物流鏈被不法分子利用。

電子產品及電子零件過往曾經是走私到內地的熱門貨物，不排除不法分子為逃避追查，採取迂迴路線先把貨物運到馬來西亞，然後利用不同途徑將私貨運到內地。若該批貨物成功走私到內地，將逃稅1,800萬港元。海關將繼續調查該批貨物的來源及最終目的地，案件仍在調查中，不排除會有人被捕。