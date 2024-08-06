調查指上半年44%港人旅遊3次或以上　多屬自由行旅客

港人愛旅行早已不是新鮮事。有機構調查發現，單計今年上半年，已有94.4%受訪者已至少出境旅遊一次，而44.1%受訪者更至少出境旅遊3次或以上。機構表示，調查反映大部分受訪者處於在職年齡及具良好教育水平，經常出境旅遊的旅遊發燒友；且未來會花費更多錢在旅遊身上，屬高端自由行旅客。

ITE Hong Kong每年都會在香港舉辦國際旅遊展，更於今年5至6月期間在網上進行為期約30天的問卷調查，共收集3,740份回覆。因應去年3月起香港與內地啟動全面通關，今年6月的問卷調查更能反映疫情後香港及鄰近地區的旅客出境旅遊喜好。調查顯示，今年下半年有97.7%受訪者會出境旅遊最少一次或以上，當中有近40%人指計劃下半年出境旅行3或以上。

而比較今年及去年的旅遊預算，有59.4%受訪者表示會比去年花費更多金錢去旅行。得注意地的是，隨着國際機票價格下跌，受訪者計劃今年下半年赴亞洲以外目的地旅遊的總百分比較上半年增加約80%，而今年上半年的出境旅遊地區，仍以「中國內地、澳門或台灣」為最多，佔45.4%；其次為東南亞地區，佔28.6%；以及東北亞地區，佔16.6%。

機構指出，調查中有33.7%會自行透過線上旅遊平台預訂旅遊產品；有25.9%會透過航空公司網站；以及22.5%會透過住宿網站預訂，只有少數表示會透過本地旅行社，反映大多旅客喜愛自由行，包括私人包團。