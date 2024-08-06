機構發表調查報告　反映公民社會活躍程度放緩

有調查機構今日(6日)發表「民情指數之按公民社會活躍程度分析」。有關調查是接受訪者自認是否公民社會活躍份子的回應來劃分，最新指數是自認活躍人士104.6，以及自認非活躍人士106.6，兩者皆超過100的平均值，然而比較上一次的調查，前者的分數下跌，後者則微升，反映公民社會的活躍程度有所放緩。

香港民意研究所表示，「公民社會活躍程度」是按照受訪者自認是否公民社會的活躍份子來劃分。是次數據分析的覆蓋範圍是2019年10月至2024年7月，期間以隨機抽樣真人電話訪問了八萬多人。自認活躍人士方面的最新數值104.6若按半年析，低過2024年上半年的124.1，按月分析亦較今年5月的126.1要低；自認非活躍人士最新數值106.6，無論比對2024年上半106.5的按半年分析，還是今年5月105.7的按月分析，數值都稍高。

該機構續指，2019年至2022上半年間，活躍份子的心情相對較差，然後兩者開始靠近並逆轉，繼而活躍份子在過去兩年大部分時間均比非活躍份子相對愉快。2024年下半年初步數字顯示，非活躍份子的民情指數維持平穩，但活躍份子的民情指數於7月調查中大幅下滑，令兩個組別的數字非常接近，民情似乎再次出現逆轉。