深水埗打擊搵快錢罪行　拘69人涉款146萬元

深水埗區在今年1至6月期間，區內盜竊罪案佔整體罪案達四分之一，當中店舖盜竊亦比去年同期上升。執法部門遂於7月22日至8月5日期間，展開代號「風憲」執法行動，以打擊「搵快錢」相關罪行，拘捕51男18女共69人(12至74歲)。他們涉嫌「爆竊」、「行劫」、「搶掠」、「扒竊」、「地盤盜竊」、「處理贓物」、「串謀行騙」、「雜項盜竊」及「店舖盜竊」等罪名，共涉及87宗案件，涉款約146萬港元。

當中一名越南籍男子活躍西九龍區，涉及17宗店舖盜竊案，在多間超級市場及便利店利用人流多，店員少之機落手進行偷竊。其後，他把贓物帶到深水埗一單位的臨時倉庫，伺機將贓物以低價轉售給區內雜貨舖套現。警員經調查後鎖定目標，在7月31日以涉嫌「盜竊」拘捕該名非華裔男子，且搜查涉案雜貨舖及起回一批贓物。1名51歲越南籍女店員及一名50歲本地男店員，疑未能出示購貨單據，涉嫌「處理贓物」被捕。

此外，2名16歲少年涉嫌「串謀行騙」惹官非。他們網上社交平台訛稱購買受害人放售、價值約1萬港元的特別版遊戲卡，雙方相約見面交易，二人聲稱以支票付款，受害人查閱網上銀行紀錄，見到了相關入票紀錄，因此完成交易。不過，其後受害人發現支票彈票未能兌現，但2名少年已經失聯。後來受害人發現有人在網上售賣同一張遊戲卡，於是要求交易兼報案。警員進行埋伏，當2名少年現身交易時，隨即把二人拘捕，同時起回該張遊戲卡。有人承認為搵快錢，鋌而走險串謀以彈票黨手法詐騙受害人。

執法部門呼籲，店舖應加強防盜設施，例如加裝高清閉路電視及防盜標籤，並提醒員工時刻保持警覺，特別留意可疑人藉人流眾多盜走貨物；市民及零售商不要因為來貨價錢平而接受來歷不明貨物，以免誤墮法網觸犯「處理贓物」罪，因「處理贓物」屬嚴重罪行，一經定罪最高可被判處14年監禁。

另外提醒青少年，暑假期間有不法分子以各種藉口，利用年輕人想「搵快錢」的心理招募青少年作出違法行為。而未成年人士犯法一樣需要負上刑責，年輕人切勿輕信犯罪集團，被「搵快錢」或其他原因引誘導致前程盡毀。