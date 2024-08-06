連日天氣不穩　昨日逾1700長者撳平安鐘　過百人需送院

連日高溫觸發強雷雨區，天文台今日(6日)一度發出黃雨警告訊號。長者安居協會公布昨日(5日)及今日長者使用平安鐘數字，過百人需要送院治療。長者安居協會表示，大部分長者使用平安鐘的原因是痛症。此外，近日天氣不穩定，天氣多日高溫，今日午間除突降暴雨外還有強陣風，長者更需要多多注意。

長者安居協會公布數據顯示，8月5日全日共有1,784人使用協會平安鐘服務，當中有100人需要送院治療，主要原因有身體痛症和暈眩。而今日0時至早上6時期間內則有63人使用了協會的平安鐘服務，當中11人需要送院治療，主要原因包括心不適及暈眩。長者安居協會早前提醒，長者較易中暑，應提高警惕，若出現不適應立即休息。

天文台在今日下午1時45分發出黃色暴雨警告信號，於下午2時45分取消。此外，天文台於下午1時35分發出局部大雨提示，指荃灣區的雨勢特別大，並已錄得每小時雨量超過70毫米的大雨。在下午1時55分左右，天星碼頭錄得每小時約80公里的強陣風，預料高達每小時85公里或以上的強陣風吹襲香港。今日下午1時，天文台錄得氣溫攝氏35度，相對濕度百分之72。