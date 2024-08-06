英仙座流星雨8.12高峰期　旅發局推介3大觀賞位

今年英仙座流星雨的活躍期為7月17日至8月24日，下周一(12日)更是高峰期。根據太空館資料，香港觀測條件良好，更會是全年「雨量」第二多的流星雨。旅發局建議可到光害低的區域，加上天朗氣清的黑夜，推介市民可到大東山、大帽山及大坑墩欣賞流星雨。

預測在流星雨的高峰期間，其天頂每小時出現率可達到100，而英仙座流星雨的輻射點會在晚上約10時從東北方升起，隨着輻射點位置升高，流星的數量亦會隨之增加。高峰期當晚為農曆初九，月球於晚上約11時半下山，建議於晚上11時至凌晨5時觀測英仙座流星雨，在香港的偏遠郊區，高峰期每小時有機會出現超過10顆流星。

當日太空館亦會進行英仙座流星雨直播，並即時講解觀賞流星雨的方法及相關的天文知識。除當日外，高峰期前後仍有一定的流星數量，只要天氣情況理想，高峰期前後1至2天亦適合觀測，流星不一定出現在輻射點附近，而且大多數流星並不明亮，觀測人士應選擇天空視野廣闊及光污染程度低的地點觀測。觀測時應盡量避開其他光源，以免降低眼球對光線的敏感度。