聯招今放榜　中大醫科擸5狀元

有志學醫的8名狀元中，有5人選擇入讀中大醫學院。

大學聯招今日放榜，香港中文大學搶先報喜，中大今年透過大學聯招及學校推薦直接錄取計劃取錄3位香港中學文憑試超級狀元及2位狀元，數目為全港院校之最。5位優異考生將入讀內外全科醫學士（環球醫學領袖培訓專修組別）及內外全科醫學士課程。中大同時亦取錄了16位考獲5科5**（俗稱榜眼）的考生，當中1人將入讀工商管理學院、14人入讀醫學院及1人入讀理學院。

中大續指今年透過聯招共取錄3,019名本科生，當中超過99%為Band A考生，以聯招取錄之新生比例，中大連續3年超逾八成。以文憑試最佳5科成績及考獲5**、5*等級之數目計算，全港首100名尖子中有一半獲中大取錄，比例為全港院校中最高，其中43人入讀醫學院，其餘7人分別入讀商學院及理學院。中大連續3年取錄首百名尖子的比例均達到五成或以上。

港大則指，透過聯招吸納多名尖子，錄取4位「狀元」（6科5**），連同考獲4科5**或以上的同學將分別入讀「內外全科醫學士」、「工商管理學學士（國際商業及環球管理）」、「牙醫學士」等課程。港大今年授予「明德學子」共15位，為各學院中考獲最佳文憑試成績（包括同分者）的考生，最佳6科平均達49分佳績。

科大今年經大學聯招合共取錄1,676名文憑試學生，當中近99%為Band A考生，當中1人為超級狀元，獲取錄入讀工商管理學士（環球商業管理）課程，另外錄取2名超級榜眼（5科5**及於M1或M2取得5**）、1名榜眼及10名探花，而最佳5科平均成績最高的課程為理學士（量化金融學），其平均成績達39.75分。

科大今年續推「文憑試摘星獎學金」，獲取錄的學生當中，近半合資格獲發獎學金，可獲發一筆過至少5,000元獎學金，當中25名學生獲得9顆星或以上，至少可獲發全額學費減免。另外亦有11名在包括乒乓球、手球、足球、籃球以及單車等運動領域，以及在其他範疇展現了領導才能，或有傑出表現的學生，獲頒非學術入學獎學金。

教大則表示，今年透過聯招取錄約904名文憑試考生，數字與去年相若。