9個月大男嬰送院亡　警員父親拒認虐兒罪　續准保釋押10月再審

油塘一名9個月大男嬰，2019年初在鯉魚門道56號一單位內暈倒，其後證實死亡。事隔5年，任職警察的男嬰父親，被控一項「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」罪，案件今（6日）在觀塘裁判法院再提訊。被告不認罪，排期10月24日開審，被告續准保釋。

42歲被告蔣定邦，英文控罪書上報稱是警察，中文控罪書上則報稱是其他職業。現居柴灣。控方表示，由於不確定男嬰死因，才告虐兒罪。控辯雙方同意大部分案情，包括閉路電視、警誡會面等。辯方爭議事件是否涉及疏忽。法醫、驗屍官將會出庭作證。裁判官排期10月24日開審，以中文審訊，預計審期兩日，續准被告以兩萬港元擔保外出，期間不得離港，須交出旅遊證件，居住報稱住址，及不得接觸控方證人。

被告被控一項「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」罪，違反第212章《侵害人身罪條例》─第27（1）條，控罪指，被告於2018年12月1日與2019年2月19日之間，首尾兩日包括在內，在觀塘鯉魚門道56號油翠苑漾美閣一單位，身為超過16歲，而對9個月大的蔣天晴，負有管養及照顧責任，故意襲擊、虐待或忽略他，其方式相當可能導致他受到不必要的苦楚或健康損害。

警員捲入虐兒的案件，過往亦曾發生。其中49歲匿名前男警「F.S.L.」，去年承認以熱水燙傷前同居女友的5歲女兒，被判入獄28個月。另外，42歲男警曾偉聰，被指於2020年，在鴨脷洲海怡半島單位，指摘5歲男童「冇鬼用」和「垃圾」，舉起雙手抓男童的雙耳及肩位置，並將他由房間拉出客廳。裁判官坦言，案件暴力程度頗高，被告當時完全失控，但顧及男童母親的意願，及繼續檢控或對該男童造成衝擊，在2021年批准被告以自簽2,000港元，守行為3年，撤銷控罪。

案件編號：KTCC 1219/2024