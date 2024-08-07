疑有人冒江旻憓名義開立「基金會」　要求市民入錢資助

在巴黎奧運為本港奪得首面女子重劍金牌的「微笑劍后」江旻憓，早前公開指會將600萬港元金牌獎金，成立基金協助有志參與運動的小朋友，惟相關善舉近日疑遭不法分子利用，仿冒其名義在社交平台開立專頁，聲稱成立了「江旻憓基金會」，要求市民入錢到指定戶口，聲稱幫助香港劍擊隊及為小孩服務。

由讀者提供的宣傳截圖可見，有人以Man Wai Vivian Kong之名開立一個Facebook專頁，惟與真正獲認證的Vivian Kong明顯不同，宣傳圖片中，有人宣稱2024年8月6日成立「江旻憓基金會」，稱幫助香港劍擊隊及小孩，又指捐款成功會獲奧運徽章及香港隊T-恤一件，提供Alipay銀行轉帳戶口號碼，持有人名稱為Kong Man Wai Vivian 。

東網記者實測相關轉帳戶口號碼，發覺為有效帳戶，的確能夠轉帳予相關戶口持有人，不排除有人轉帳到相關戶口。東網記者再透過「防騙視伏器」網頁，指該戶口暫未有詐騙舉報或風險記錄。東網正就相關事宜，向執法部門及江旻憓官方專頁查詢。