聯招放榜取錄逾1.5萬人　87.46%獲派Band A首三志願

2024年度大學聯招今早（7日）放榜，本年度有39,634人申請，當中有15,776人獲得正式遴選取錄資格，比例為39.8%。根據考評局早前公布數字，今年有17,638名日校考生考得「332A22」基本大學入學門檻，即約89.4%達門檻考生獲得正式遴選取錄資格，獲派教資會資助的全日制學士學位課程、都大的自資全日制學士學位課程或教大的教資會資助全日制高級文憑課程，15,776人當中13,797人，即87.46%獲派Band A首三志願的課程；另外有4,392人獲派SSSDP「資助計劃」院校。

獲派教資會資助的全日制學士學位課程、都大的自資全日制學士學位課程或教大的教資會資助全日制高級文憑課程的15,776名申請人當中，13,797人獲派首三志願，即Band A組別課程，1,103人（6.99%%）獲派Band B第4至6志願課程。而派SSSDP「資助計劃」院校的4,392名學生學生中，3,314人（75.46%）獲派Band A組別課程，611人（13.91%）獲派Band B組別課程。

而文憑試成績覆核結果將於下周三（14日）公布，聯招處提醒獲得正式遴選取錄資格的申請人若希望接納該項取錄資格，應於覆核結果公布前先接納該項正式遴選取錄資格。而取得更高的科目等級的申請人，均符合資格遞交要求根據覆核成績重新考慮入學申請，合資格的申請人可15日上午9時至下午6時登入其「大學聯招辦法」帳戶遞交有關申請。