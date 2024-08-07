港大聯招錄取4狀元　較其他院校少　嚴志堅反駁分數非唯一標準

香港大學今年聯招（Jupas）錄取4名考獲6科5**「狀元」，3名入讀醫科，1名就讀國際商業及環球管理科（IBGM）。港大收生及國際生交流事務總監嚴志堅表示，對今年收生情況滿意，尤其因政府上調各大學非本地生學額，他形容今年招收非本地生方面的質素及數量均有提升。今年港大所收的「狀元」比例較其他院校少，被問及港大對考生的吸引力是否有所減少，他就多番強調分數並非校方收生唯一標準，同學不同方面的發展亦相當重要；又指今年醫學院收生僅得7成經聯招取錄，與先前院長所說的7成半不同，是因為校方「擇優而錄」的原則，強調校方好希望基層學生入讀，但亦希望公平對待其他非聯招的優秀考生。

今年港大經由聯招，合共招收約3千多名學生，其中約20人入讀收分最高的科目IBGM。嚴教授表示，今年校方收生情況理想，收生的整體分數亦連續第5至6年上升，錄取學生平均每科接近6分。另外，港大亦透過學校直接取錄計劃（SNDAS）錄取117名學生，並透過「頂尖運動員計劃」及「精英運動員推薦計劃」，分別錄取8名及15名運動員。

拔萃女書院應屆畢業生白凱文是香港田徑隊跨欄運動員，亦是香港U18及U20的100米跨欄紀錄保持者。今年她透過「頂尖運動員計劃」，入讀港大內外全科醫學士，成為首位透過相關計劃入讀醫科的學生。除了運動表現優異，她亦於文憑試取得全科5星或以上的成績。她表示，身為運動員往往要面對傷患，因此亦對提升運動表現、傷後復原的知識有興趣，加上中學時亦有了解醫生的工作，見到醫生即使極為忙碌仍熱衷工作，與病人有良好的醫患關係，讓她立志就讀醫科。她又表示，未來希望能兼顧讀書及運動，亦有明確的目標，縱使醫科內容較難，也願意犧牲自己私人時間去溫習。

港大同學會書院畢業生陶紓聿今年透過「學校推薦直接取錄計劃」，成功入讀港大文理學士（應用人工智能）課程。中學時期，她就培養出對科學的興趣，希望利用科技解決世界不同的問題，亦有參加不同的實習計劃、比賽等。她表示自己中學時期亦有參與過港大的活動，認為港大較國際化，氣氛亦較好；希望未來可透過應用人工智能，加入科技工司，拓闊視野。