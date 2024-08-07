北上養老成風　過去5年共219宗長者申請交還公屋

內地生活物價水平較低，北上養老成趨勢。港府今日(7日)就議員口頭質詢「便利長者到內地養老的措施」作補充回覆時指出，過去5年，共有219宗交還公屋單位並申請保證書的個案；而刪除戶籍並申請恢復戶籍保證書的個案則有602宗。而香港房屋協會方面，過去5年亦有共11宗個案交還公屋單位並申請保證書。

截至今年3月，獲發可攜現金援助措施，包括廣東計劃、福建計劃和綜援長者廣東及福建省養老計劃，廣東計劃及福建計劃的受惠人數分別為25,011人及2,447人。根據香港房屋委員會紀錄，綜援長者廣東及福建省養老計劃中，過去5年共有69宗交還公屋單位並申請保證書的個案，而刪除戶籍並申請恢復戶籍保證書的個案則有26宗。廣東計劃及福建計劃方面，過去5年交還公屋單位並申請保證書共有150宗個案，而刪除戶籍並申請恢復戶籍保證書則有576宗個案。

早前有議員提出口頭質詢，關注政府會否加開「海南計劃」，讓居於當地的合資格香港長者可領取「生果金」等資助。當時勞工及福利局局長孫玉菡表示，在除廣東省以外的內地省市居留的港人長者數目較少且分散，難以將可攜現金援助措施適用範圍擴展至更多內地省市，政府暫無意把可攜現金援助措施的適用範圍擴展至海南省。