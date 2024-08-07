屠龍小隊案續審　辯方案陳詞指「屠」意味擊敗而非殺害

2019年「屠龍小隊」等人涉嫌放置或引爆爆炸性裝置、管有手槍及串謀謀殺執法人員，事件中多人被捕，部分人被控串謀引爆訂明目標罪，違反《聯合國(反恐怖主義措施)條例》，是律政司首次引用該罪作出檢控，一旦罪成可被判終身監禁。涉案6男1女不認罪，案件今日(7日)在高院續審，辯方繼續結案陳詞，「屠龍小隊」中的「屠」，意味着擊敗而非殺害。

代表被告張銘裕的大律師指，本案從犯證人、被控方視作「屠龍小隊」隊長的認罪被告黃振強，承認只有自己堅持殺警。大律師力陳，「屠龍小隊」組織鬆散，隊員可以自由選擇是否參加小隊活動，明言「屠」的意思，是擊敗而非殺害，小隊有共識不會開槍及使用炸彈，強調仇警與殺警有別，「勇武唔係等於想殺人」。

本案7名不認罪被告分別是張俊富、張銘裕、嚴文謙、李家田、賴振邦、許湛榮及女被告劉佩凝，年齡介乎20至29歲。首6名被告同被控《聯合國(反恐怖主義措施)條例》下的「串謀犯對訂明標的之爆炸罪」，及屬交替控罪的「串謀導致相當可能會危害生命或對財產造成嚴重損害的爆炸」。6人另被控串謀謀殺香港警察。李家田另被控「意圖危害生命而管有槍械及彈藥」罪，劉佩凝則另被控「串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為」罪。

案件編號：HCCC 164/2022、HCCC 255/2023