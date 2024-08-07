大帽山種植2000棵茶樹　茶園樹齡超過20年

茶葉自中國古代開始傳遍世界各地，除了內地、印度等產茶大國，原來香港亦有茶園。嘉道理農場暨植物園自2004年起，於大帽山梯田陸續栽種共約2,000棵茶樹，包括名花、黃枝香及金萱等品種，每年4至9月會採茶，至今仍保留以人手炒製茶葉。

根據清朝《新安縣志》記載，早於300多年前大帽山已種有茶田，其遺迹至今仍然清晰可見。嘉道理農場表示，自2004年起，於大帽北坡約海拔400多米的梯田種植茶樹，由初時作為邊圍植物試驗，及後陸續發展成現今的茶園，栽種共約2,000棵茶樹，包括名花、黃枝香及金萱等品種。該茶園依山而建，高低落差大，可善用梯田疏水的特性，即使在大雨頻繁的香港，亦可避免茶樹根部長時間淹水。

每年4至9月是主要茶季。要順利收到春茶，事前預備工夫必不可少。早在前一年的冬至、即12月下旬時，農夫就需要為茶樹進行大修剪，減輕其負擔；同時為茶樹整形，以刺激春梢生長。來到翌年立春、即2月上旬時則要追加肥料， 讓茶梢吸收足夠養份。茶樹的生長主要依靠天雨及霧水 ，而春雨對茶樹萌梢的影響尤其關鍵。一般來說，臨近清明、即4月初時，茶樹春梢已逐漸長出， 農夫亦已為春茶收採工作做好準備。

收採時，農夫一大清早就在梯田工作，以人手採摘茶梢頂部的嫩梢，即兩葉一芽，每次採收約10公斤新鮮茶梢，然後到茶房進行制茶工序。人手炒製茶葉的工序，包括「殺青」，利用大鑊高溫加熱，炒軟茶葉；「揉捻」，將茶芽汁液迫出；「滾茶」，為茶葉固定造型，以及最後一步「炒茶」，將茶葉炒乾。嘉道理農場提醒，有關茶園不對外開放，若有興趣，可留意農場舉辦的工作坊。