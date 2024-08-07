六商場辦「街坊車神挑戰賽」　邀市民免費參賽

第四屆「街坊車神挑戰賽2024」由今日(8日)起至9月1日期間舉辦，今年的室內單車比賽以「界限突破」為主題，邀請市民大眾到領展旗下6個商場的成人健身單車及兒童單車區免費參賽。房屋局常任秘書長兼房屋署署長羅淑佩表示，街坊車神挑戰賽』，鼓勵居民建立健康生活習慣，亦提升了他們的生活體驗，令社區變得更有活力、更加健康。

「街坊車神挑戰賽」去年破紀錄吸引逾1.4萬名市民參加，較2022年大增40%；參賽者騎行量突破2萬人次，累積騎行里數超過3.88萬公里。「街坊車神挑戰賽2024」於2024年今日起至9月1日期間分兩回合進行，在6個位於香港、九龍及新界的領展商場設有成人健身單車及兒童單車，供市民免費參賽。首輪比賽於8月7日至18日在TKO Spot、T Town及愛東商場展開；而次輪比賽將於8月21日至9月1日在樂富廣場、啟田商場及禾輋廣場舉行。

今年賽事除了在各區設立男神組、女神組、小車神組、親子組及神隊友組五個競賽組別外，還首度增設「狂人車神」獎項，以表揚於兩輪比賽、6個場地中最高累積騎行里數的一位參賽者。各組別及地區的實時排名會在比賽場地及「街坊車神挑戰賽」專頁即時更新。

此外，所有同區的參賽紀錄會累計為該區的總騎行里數，領展會在最高里數的一區以當區參賽選手名義，透過社福機構送贈總值10萬港元餐券予同區有需要人士。