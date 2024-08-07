JUPAS放榜　學友社接51宗求助

大學聯招(JUPAS)於今日(7日)放榜。今屆有39,634名學生透過聯招作出申請，當中15,776人，即39.8%獲派8大的資助大學學士課程、都會大學自資學士課程及教資會資助的教育大學全日制高級文憑課程。學友社放榜輔導熱線於今早10時至下午2時，共接獲51宗求助個案，當中近40%同學就聯招課程作出求助。學友社學生輔導顧問吳寶城建議，同學如未獲聯招學士課程取錄，調整心情後可考慮申請自資院校，並留意各院校最新的招生安排及空缺。

有同學同時獲聯招學士課程及其他自資課程取錄，感到難以抉擇，吳寶城就建議大家作出決定時，應以自身興趣及志向為先，並需了解不同課程的修讀學分、畢業後的專業資格、學校特色，勿過分着眼於院校名氣及學費資助等因素。

另外，文憑試成績覆核結果將於下周三(14日)公布，不論有否獲得或接納正式遴選取錄資格，覆核後取得更高等級的申請人，均可以要求根據新成績，重新考慮入學申請及修改課程選擇。學友社的放榜輔導熱線亦會服務至覆核結果公布當天，協助同學抉擇出路。