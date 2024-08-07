上月僅得兩天有郵輪泊岸　議員促提高啟德郵輪碼頭使用率

作為本港重要旅遊基建的啟德遊輪碼頭，許多時候都門堪羅雀。有議員指剛過去的七月份，僅得兩天有郵輪泊岸，使用率奇低，政府有責任糾正問題，設法提升其使用率，而非讓它「放在一旁」，而郵輪碼頭的收支報告等亦理應向市民有所交代。

議員江玉歡引述貿發局資料，指耗資82億元建造的啟德郵輪碼頭有兩個泊位，能停泊世界最大的郵輪，每小時能處理3000名出入境旅客。不過郵輪是有淡旺季之分，碼頭今年一月份被使用的日子有15日，三月份有23日，而上個月僅得兩天有郵輪泊岸。除了日數反映使用率，乘客數量也反映大船泊岸並非常見，數據確實反映碼頭的使用率非常低。其實郵輪碼頭在興建時，工程團隊已預視到旅遊有旺淡季之分，因此其無柱大樓設計屬高功能性建築，當旅遊淡季時，大樓內的等候大堂可靈活改動成不同間隔，作為大型會議、展覽、聚會及宴會場地。

她認為以現今的工程技術，興建大型工程並不難，難的是落成後的管理及控制使用率。達不到預期效果時政府有責任糾正，比如怎樣在淡季使用偌大的大樓空間，而郵輪碼頭的收支報告等問題，亦理應向市民有所交代。畢竟怎樣去改善管理、怎樣有效監控使用率，明顯是公共行政的問題，也是市民關注的課題。