童樂居12職員逾140項虐兒罪成　有被告以受虐兒文化影響作求情

《東網》早前率先獨家報道香港保護兒童會轄下的「童樂居」，有職員涉虐待多名嬰幼兒被捕。至今共34名女職員被起訴，所有涉案職員早前均已完成審訊程序或已認罪。當中12名被告於早前承認及經審訊後被裁定涉及共逾140項虐兒罪罪成，並於今日(7日)在區院作求情。有代表律師稱被告是受童樂居的虐兒文化影響，法官王詩麗表明不接納此求情，並稱若案件不被揭發，估計該些幼童會「日日畀人打」。王官最終押後至9月20日判刑。

12名被告分別是趙詠茜(44歲)、卓凱欣(23歲)、黃潔瑩(23歲)、莊嘉宜(25歲)、李晓儀(25歲)、楊淑儀(33歲)、伍家穎(45歲)、周靈芝(28歲)、鄧月媛(50歲)、梁曉彤(27歲)、梁善儀(51歲)及陳信興(57歲)，均為童樂居前職員，共承認及被裁定逾140項虐兒等罪成。其中趙詠茜承認49項虐兒罪，為涉及控罪最多的被告，其次則是承認21項虐兒罪的卓凱欣。12名被告涉及的控罪，牽涉至少22名3歲以下幼童，眾被告涉餵幼童食樹葉和不明物體，以及旁觀他人施虐而不作為等。

代表被告趙詠茜的大律師求情時提及，童樂居的虐兒文化對她有所影響。惟法官即質疑，大部分被告均提及受童樂居文化影響，然而這只是犯案背景，不接納為求情理由。法官又指，若不接受文化，可以辭職，而非加劇不良文化。法官更直斥被告是「日日返工，日日打人」。法官最終決定先替被告梁善儀及陳信興索取社會服務令報告，眾被告均押後至9月20日判刑。

案件編號:DCCC846-853/2022、DCCC146-150、152、153、156/2023