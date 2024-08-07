議員冀打通九龍區海濱　促改善海水臭味問題

繼上星期九龍城區議會討論打造「九龍新海濱」後，有議員亦主張打通紅磡及土瓜灣沿海的3個節點以貫通九龍區海濱，同時要改善海心公園、九龍城碼頭對出的海水臭味問題，並在打通海濱後，參考灣仔海濱進一步完善周邊設施，推動親水文化。

議員楊永杰今日(7日)聯同地區人士、海濱事務委員會委員和政府官員等，乘搭船隻出海視察，探討倣效港島「活力環島長廊」的可行性。他們由九龍城景雲街臨時登岸梯級上船，駛經啟德跑道區和觀塘碼頭後，掉頭前往紅磡青州碼頭，繼而往尖沙咀、西九文化區、油麻地公眾貨物裝卸區、長沙灣副食品市場，是次海上視察最後以長沙灣海濱為終點。

楊指政府有意修訂《保護海港條例》，為改善紅磡及土瓜灣附近海濱暢達性帶來契機，或有助打通青洲英泥碼頭、翔龍灣煤氣調壓站和碼頭設施及海心公園對開的魚尾石等三個節點。他認為魚尾石項目未必需要築棧道駁海路，反而善用海心公園二期工程的空間，在魚尾石後面透過陸路「穿」過，同時研究一併活化九龍城汽車渡輪碼頭，融合中九龍幹線相關工程的發展。

另一議員梁文廣認為要改善維港水質及海水臭味，以及提升海濱的暢達性，期望西九龍海濱長廊能連接長沙灣海濱至西九文化區，甚至接駁至鯉魚門，達成貫通整個九龍海濱的願景。他建議政府善用現有海濱空間，完善由荔盈街至長沙灣海濱花園的無障礙通道，適度開放長沙灣副食品批發市場的停車場平台，善用現有設施並加入餐飲、消閒等元素，打造具特色的海濱休閒空間。