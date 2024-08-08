外出搵命博　公司安排在家工作

英國反非法移民示威浪潮持續，示威地點先是集中在利物浦等較北面城市，但居住在倫敦的移英港人透露，示威活動正在向南部蔓延，在倫敦工作的港人，所屬公司亦特別發出安全提示，安排員工可在家工作，該名港人已選擇留家工作、避免外出。他指，目前倫敦氣氛仍然平靜，不少移民均提高警覺，密切留意事態發展。

移民英國約一年多的陳先生與家人居於倫敦東北面一個社區，目前感覺仍安全，但其公司及地方議會都出了通告，提醒他們要小心，若可行的話就在家工作（work from home），他近日一直留家工作，只會在周五回公司處理必要的事務。

陳指，自己也是透過新聞追蹤示威者活動，由於英國比較大，示威活動暫沒靠近其社區。不過，他也留意到示威已由北面向南蔓延，有消息指今晚（當地時間7日晚上）多區都有示威。他理解當地人氣憤的理由，源於英國每日都有很多非法移民偷渡而來，當地政府安排酒店及膳食予他們，由納稅人「埋單」，但這班非法移民卻經常犯罪，令當地治安變差，故當地人常叫「stop the boat」的口號，意指要停止再讓非法移民乘船偷渡來英國，惟政府無動於衷，人民只好群起反抗。