「僅針對非法移民」　被指想法天真

多個爆發衝突的城市均是移英港人熱門聚居地點，港府前日突然發稿，指英國持續發生示威及騷亂，提醒身在或將赴英國的港人注意安全，更發出黃色旅遊警示。居英港人對港府的行動意見不一，有人質疑港府說法具誤導性，稱不擔心會受街頭衝突影響。亦有港人在社交群組貼文指，持BNO港人同樣被當地人視為移民，極右分子未必會理性分析，甚至擔心英國政府會因此取消BNO簽證。

不少港人於社交平台群組上表示，是次示威主要反對穆斯林及非法移民，對當地人反非法移民表示理解，持BNO居英港人應不會受波及；不過，有貼文亦指出，持BNO港人於當地右派眼中同樣是移民，「極右（人士）就只會非黑即白」，直言「理解還理解，唔好太天真以為矛頭唔會對住我哋（居英港人）」。

有當地港人指，有商店因示威而提早關門，直言有趁火打劫分子令市面人心惶惶，小部分人藉示威為名破壞、打劫，並排擠非白人種族，呼籲港人上班要小心，盡量避免外出；亦有港人慨嘆，若當地大部分人透過選票表達BNO不合乎整體英國利益而要取消，惟有尊重及接受現實。