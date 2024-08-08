粉嶺兩小時內兩宗自殺　兩漢分別墮樓及燒炭亡

粉嶺男子墮樓。昨日(7日)晚上6時33分，執法部門接獲途人報案，指發現一名男子倒臥在皇后山邨皇澄樓對開，懷疑他從高處墮下。救援人員接報到場，惟經檢驗後證實姓曾(34歲)男事主現場死亡。警員經初步調查，相信事主從上址一單位墮下，現場未有發現遺書，其死因有待驗屍後確定。據悉，事主近日因工作問題不開心，不排除與事件有關。

至晚上8時許，同區再有一名男子自殺身亡。執法部門接獲一名女子報案，指其丈夫在聯安街45號一單位懷疑燒炭自殺。警員接報到場，發現姓謝(55歲)男子倒臥在上址客廳，旁邊有一盆燒過的炭。事主昏迷被送往北區醫院治理，其後被證實死亡，現場沒有檢獲遺書，其死因有待驗屍後確定。

防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

「情緒通」熱線： 18111