英反移民騷亂持續　3名尋求庇護港人憂安危求助

英國的反移民極右騷亂持續，不少在英港人擔心自身安危。潛逃英國、被香港通緝的國安犯鄭文傑周三（7日）指，發現有人鼓吹極右翼組織前往兩個港人組織的會址，他已報警處理。倫敦警方指，由於查詢數量太多，無法追查個別事件，但確認收到就事件相關的報案。

港人組織發現通訊程式Telegram一個頻道於周二（6日）發布一則新聞截圖，指騷亂者焚燒一輛車及襲擊一名亞洲人。該則訊息續指，可能是時候通知極右翼組織「國防聯盟」去「探訪」港人組織「英國港僑協會」及「港援」的倫敦會址，指控上述港人組織盡可能把更多亞洲人帶到英國，蠶食政府撥款。

英國港僑協會由鄭文傑成立，他指威脅似乎出於種族動機，針對港人的族群身份，初步相信訊息發起人是一位港人。另外，協助香港尋求政治庇護人士的「港援」指，收到3名住在庇護住宿的港人求助，包括老、中、青各年齡層，他們看到住宿處有通告提示要提高保安，擔心住處會成為目標。港援續指，雖然暴動者暫未攻擊港人，但他們的立場是反移民，憂慮未來有可能針對香港人。現時港援共協助22名尋求庇護者，該組織正準備如果情況轉壞，可能會安排尋庇者離開所住酒店。