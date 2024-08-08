屠龍小隊案張銘裕大狀陳詞指　兩從犯證人證供不可靠

2019年「屠龍小隊」等人涉嫌放置或引爆爆炸性裝置、管有手槍及串謀謀殺執法人員，事件中多人被捕，部分人被控串謀引爆訂明目標罪，違反《聯合國（反恐怖主義措施）條例》，是律政司首次引用該罪作出檢控，一旦罪成可被判終身監禁。涉案6男一女不認罪，案件今（8日）在高院續審。辯方結案陳詞時表示，兩名從犯證人證供不可靠，特別提到其中一人的父親是警察，謂「有冇包庇我唔知」。

代表被告張銘裕的大律師今日陳詞時指，從犯證人彭軍壕一直沒有交出電話密碼，質疑他既然已為控方作證，卻似乎「有啲嘢唔可以講畀人知」，又謂彭軍壕的父親是警察，坦言「有冇包庇我唔知，唔想講」，但認為他不是可靠的證人。至於同為從犯證人、被控方視作「屠龍小隊」隊長的認罪被告黃振強，大律師形容他獨斷獨行，不理成員意欲，隱瞞許多事情。陪審團同樣不應該依賴其供詞。

本案7名不認罪被告分別是張俊富、張銘裕、嚴文謙、李家田、賴振邦、許湛榮及女被告劉佩凝，年齡介乎20至29歲。首6名被告同被控《聯合國（反恐怖主義措施）條例》下的「串謀犯對訂明標的之爆炸罪」，及屬交替控罪的「串謀導致相當可能會危害生命或對財產造成嚴重損害的爆炸」。6人另被控串謀謀殺香港警察。李家田另被控「意圖危害生命而管有槍械及彈藥」罪，劉佩凝則另被控「串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為」罪。

案件編號：HCCC 164/2022、HCCC 255/2023