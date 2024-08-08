房協推安全支付計劃　承建商最高可獲900萬元　作安全措施開支

近年社會越來越重視工地安全。香港房屋協會總監(項目策劃及管理)張冠華今日(8日)會見傳媒時表示，早前發生四級大火的洪水橋洪雅路房協地盤，暫時仍然停工，但未來重新動工後會加入安全智慧工地系統。張又指出，為提升房協的ESG(環境、社會及企業管治)，ESG相關的措施會在房協每個項目佔2至3%成本，相關措施例如在安達臣道R2-4地盤試行金屬棚架搭建和安全智慧工地系統等；而曾發生冧天秤事故的安達臣道R2-2地盤現亦已設置安全智慧工地系統。

對於曾發生四級大火的洪水橋洪雅路地盤，張冠華表示，地盤距離原本完工的2026年仍有段時間，目前仍然停工配合政府調查，消防報告仍未出，視乎調查情況希望會盡快重新開工，到時亦會在該地盤啟用安全智慧工地系統。張又提到，房協現時推出安全支付計劃，即由房協劃定既定金額和承擔安全措施的開支，確保承建商有足夠資金推行安全措施，將會在所有新項目上採用。若屬25億港元以上工程，房協會支付約800至900萬港元；若為25億元以下工程則會支付約400至500萬港元，佔整個項目工程成本的0.3至0.6%。張續指，目前房協有17個地盤，其中有12個工地已啟用安全智慧工地系統，包括安達臣R2-4地盤及明華大廈重建地盤等；而其餘5個地盤因屬較早前進行，且已快將完工，故未有採用，惟他強調該5個地盤不等於無任何安全措施，而工地安全亦非只全靠智慧工地系統。

此外，因應工地環境較差，為改善工地工作環境及吸引年輕人入行，房協未來會有有4個項目推動設立一個Mic(組裝合成建築法)多功能辦公室中心，其中兩個項目，位於啟德2B1及安達臣道R2-4地盤，會在9月搭建多功能辦公室，並在10月啟用。屆時辦公室會設有籃球場、休憩空間、會議室等，可舉辦工地安全講座、定期請護士到場幫工友量體溫，及賣飯盒售賣機等，讓工友有一個協作互動的場所，改善對工作空間的歸屬感。張又指出，多功能辦公室不會因項目施工完畢而浪費，因該辦公室為MIC建造，可以巡環再用，他希望一個有規模能力的承建商，可以在其他地盤重覆搭建，雖然辦公室在項目投標過程已納入成本金額，但張稱房協不介意承建商將辦公室用於其他非房協地盤，希望可藉此推廣新工地文化。