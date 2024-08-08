老鼠煙推廣情況猖狂　街頭免費派煙「試食」

港府加大禁煙力度，上調煙草稅之餘，亦計劃推出多項禁煙政策。不過加煙稅就導致「老鼠煙」問題更為猖獗，長遠煙草政策關注組發現，有年輕人在鬧市中穿着「老鼠煙」制服推廣私煙，每周至少有兩至三次，形容情況「根本無王管」，質疑控煙酒辦坐視不理。關注組進行的調查更指出，若全面禁止薄荷煙或水果煙，有超過85%人會考慮轉食私煙及電子煙等，會因而考慮戒煙的只有約5%。組織召集人盧啟律認為，政府禁煙力度過大，只會造成反效果。

關注組成員徐緣指出，近期出現「老鼠煙推廣小隊」，多數由幾名十餘歲的青年組成。他們會穿着印有「老鼠煙」品牌名字的上衣，在鬧市中較多人吸煙的位置向煙民推廣私煙，更會送出幾包免費「試食」。徐又引述他上周被「小隊」推銷的經歷，他形容「小隊」有組織，會有人「睇水」，不過成員極為年輕，亦不算老練。政府稱禁煙政策原意之一是「避免年青人食第一口煙」，徐就表示，現時私煙販往往會利用年輕人推銷私煙，政府加煙稅但不加大執法力度，只會令更多年輕人因而接觸甚至吸食私煙。

關注組於今年7至8月期間進行調查，發現回覆的524名成年煙民中，超過80%曾經接觸過非法私煙。受訪人士中，最多人表示習慣吸食薄荷煙。不過，政府早前計劃控煙措施中，其中一項為全面禁止加味煙，包括水果味煙及薄荷煙的買賣。習慣吸食薄荷味煙的煙民，有66%表示一旦禁令實施，會考慮轉食「老鼠煙」，亦有22%表示會轉食加熱煙或電子煙等，會考慮戒煙的只有約5%。至於習慣吸食水果煙的受訪者，反應亦相差無幾。關注組召集人盧啟律就認為港府應按步就班控煙，又指初時政府加煙稅，已經令不少人轉食私煙，若政府再加大力度，只會進一步刺激「老鼠煙」市場，與控煙目標愈走愈遠。

另外，盧又提到有「老鼠煙」販開設網店，在一間相信持有商業登記的網上「食材店」販售「老鼠煙」。網站更將販售數字列出，多個月來網站不但沒有停運，賣出的「老鼠煙」數量更不斷上升。盧認為，海關打擊「老鼠煙」源頭的工作做得不錯，惟多年來控煙酒辦對「老鼠煙」的宣傳就視若無睹，檢控數字低下，變相鼓勵私煙買賣。他建議政府加大執法及宣傳力度，增加阻嚇性。