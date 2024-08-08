機場文化藝術節開鑼　免費與巨型麻雀花牌「打卡」

香港國際機場舉辦文化藝術節，與本地知名藝術家及機構合作，展出具本地文化傳統與創意的作品。其中「香港工藝街」展覽，介紹6項本地傳統手工技藝，包括花牌紮作、手雕麻雀及港式招牌字體等，當中大部分已獲正式列為香港非物質文化遺產。展覽分別在接機大堂、一號客運大樓離港層展出，展期由今日(8日)起至10月31日，公眾可免費參觀。

今年的文化藝術節共設4個展覽，其中位於接機大堂B的「香港工藝街」，介紹6項本地傳統手工技藝，包括花牌紮作、港式奶茶沖調、中式點心與竹蒸籠製作、手雕麻雀及「李漢港楷」字體。現場除了展示由本地師傅親自製作的作品外，更設有巨型裝置展品，供參觀者打卡留影。參觀者亦可於現場使用刻有「李漢港楷」字體的印章，自製香港街景明信片，還可免費領取由本地知名插畫師麥東記設計的行李箱貼紙。

位於一號客運大樓離港層D與E行段之間的「如畫香江」，則展出超過20幅由本地知名畫家江啟明的水彩畫作，以寫實風格描繪香港自然風光及地貌奇觀。而位於接機大堂A的「躍動藝術之旅」則透過數碼技術，結合4條動態影像和動畫影片，從不同角度展現香港的城市面貌，當中包括精選江啟明兩幅水彩畫作，重新製作成為數碼短片，為觀賞者帶來視覺藝術新體驗。