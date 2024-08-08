無套姦智障妻致孕　早前曾恐嚇擸刀捅妻兒　內地漢涉3罪受審

一名男子8年前跟輕度智障女子結婚並誕下兒子，到2021年因登記電話號碼事宜爭執，男方揚言「信唔信我攞把刀捅死你同阿仔」。當女事主報案後，他又說「你有精神病又弱智，邊個會信你講嘢呀」。之後，男方搬離住處數天，即叫女事主上酒店，更在兒子面前強姦事主。女事主事後懷孕，需接受人工流產手術。涉案男子否認強姦、妨礙司法公正及刑事恐嚇3罪，案件今（8日）在高等法院開審。

匿名男被告現年44歲，來自內地，用廣東話應訊，以英文字母「Y. S.」作代號。女事主X現年38歲，屬輕度智障。2016年，被告跟X結婚，同年X誕下兒子。控方開案陳詞指，2021年11月21日早上，被告着X用她的身份登記電話，X拒絕。被告聞言即用粗口罵X。同晚，被告向X說「我殺人都敢，你信唔信我攞把刀捅死你同阿仔，我搵人嚟捉走你個妹」。11月23日，X偕同胞妹報案，被告隨即被捕及起訴，法庭批准被告保釋，其中一個條件為不可接觸證人。

控方指，2021年12月3日，X帶兒子上幼稚園後，被告現身，向X說「你後尾又點上庭呀，法官唔相信你講嘢㗎，你有精神病又弱智，你又有抑鬱症，邊個會信你講嘢呀」。同日下午兒子放學，被告再向X說「你學咩人去上庭，快啲嗌你阿妹銷案，你又弱智又有精神病，點上庭」。被告之後搬到X附近一間酒店居住。12月21日，X跟兒子逛街時，被告叫突然現身，向X說有她的胞妹的罪證，着她上酒店房。X起初拒絕，後來同意。在房內，被告脫去自己衣服，再把X攬上床，在床被下脫去X的褲，並在無戴安全套下強姦X，當時兒子在場。完事後被告把500港元交予X，說「畀阿仔買嘢食」。X拒絕接受。翌年1月，X懷孕，檢驗後證實懷的是被告骨肉。X在2月人工流產。被告被捕後說「嗰個係我老婆嚟」。

案件編號：HCCC205/2022