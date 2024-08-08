中大換校徽澄清聲明下架　有指由查逸超親下令

香港中文大學校董會上月29日召開會議，主席查逸超在會後指校長段崇智等管理層在更換校徽過程中誤判。校董議員張宇人翌日(7月30日)回應事件時，質疑中大校方在換校徽項目的餘款下落不明，中大校方同日晚上發出「中大澄清失實傳實」聲明，澄清未動用的預算已全數退回大學中央基金，惟有關聲明在一天後從中大網頁下架。今日(8日)有消息指，查逸超於中大內部信件中解釋，下架是他的親自決定，又強調校董會屬中大最高行政和管治單位，其就換校徽事件的決議是「最終和權威性」的，大學人員均不應發表任何聲稱代表大學立場的言論。

「中大澄清失實傳實」中提到，指明白公眾的關注，大學撤回更新校徽後，所有未經動用的剩餘預算全數退回大學中央基金。大學資源分配委員會按照現有機制重新分配資源，透過大學既定招標程序，委託不同中標供應商提供多項策略傳播和全球宣傳服務，有關詳情已詳列於7月22日校長提交予校董會的文件中，並嚴正澄清有關傳言毫無事實根據，對網上有關不實言論感到深切遺憾。

不過，有關聲明在一日後隨即下架。據了解，查逸超在內部電郵中解釋，下架是他的親自決定，校董會正檢視事件，而作為中大最高行政和管治單位，校董會就換校徽事件的決議是「最終和權威性」的。而校董會將盲換校徽項目的預算和開支進行檢視，要求校內人員全面配合，警告若有人試圖干預或阻礙，不排除採紀律行動。