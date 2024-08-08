兩年間跨國清洗15億黑錢　亞裔主腦3人家庭及一集團成員落網

香港海關在今年初鎖定一個洗黑錢集團，當中涉及一個3人家庭和一名相信為集團基層成員的本地男子。在展開深入的財富調查後，海關發現該集團以名下的貿易公司，於2020年8月至2022年8月期間，從南韓的公司接收大量來歷不明的可疑資金。調查顯示，這些上游資金有部分是涉及境外犯罪活動，該集團會利用傳統銀行轉帳及虛擬貨幣交易的方式，將該些黑錢洗白，涉款總額高達15億港元。

經連月調查，海關判斷時機成熟，遂於昨日(7日)採取代號「劍刺」行動，並且突擊搜查4個處所，包括3個住宅單位及1個商業單位，以涉嫌「洗黑錢」拘捕3男1女，包括兩名亞裔男子(66歲及39歲)和一男一女(31歲和54歲)本地人，檢獲多部手機、電腦、公司和銀行文件、銀行卡及虛擬貨幣冷錢包等，並凍結被捕人士名下多個銀行戶口內，折合共約220萬港元的資產，將會在徵詢律政司意見後，向法庭申請充公。

海關人員表示，涉案亞裔男子屬父子關係，他們長居香港、擁有香港身份證，報稱職業為公司董事；被捕女子是66歲亞裔漢的妻子，報稱是文員；其餘一名本地男子則任職的士司機。該集團結構清晰，運作成熟，根據初步調查，涉案3人家庭以亞裔父子擔當集團主腦，他們主要負責成立多間空殼公司，以及於兩年間在7間不同的銀行開設超個30個戶口，至於本地女子則擔任其家人公司的秘書和銀行戶口授權簽署人，以協助集團運作。

開設戶口後，集團會在短時間內處理數以億計的跨境資金，反映集團是有預謀及策劃地進行洗黑錢活動。同時，海關亦發現涉案戶口交易頻繁，從海外公司收取的資金是以大額匯款為主，最大單一交易金額達2,300萬港元。

被捕人士會在自己名下的多間公司進行大量的互相轉帳，及後將銀碼拆細，再轉入180個第三方戶口，企圖掩飾資金來源，增加執法人員的調查難度，當中牽涉交易超過2,000宗，惟相關公司與戶口並無明顯業務往來，難以解釋該些交易的來由。

而在追查後，海關揭發有人以每月7萬港元報酬招攬涉案31歲本地男子，安排他開設空殼公司，並負責用虛擬貨幣的交易方式處理案中約3億港元的資金。每次收到轉帳後，該名男子便會在短時間內將資金轉到一個國際的虛擬貨幣交易平台，利用虛擬貨幣匿名及高隱密性特點進行洗黑錢活動。

海關相信，今次行動已成功瓦解該洗黑錢集團，被捕人士俱已獲准保釋候查。調查仍在進行中，不排除之後有更多人被捕。