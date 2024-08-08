Goree美白霜水銀中毒案拘兩男女　呼籲市民立即停用

海關在早前接獲相關部門轉介，指有一宗涉及病人使用一款美白潤膚霜後水銀中毒的個案。測試證實，該款美白潤膚霜的水銀成分超出相關化妝品的衞生標準上限2.3萬倍，另有兩款涉案美白潤膚霜所含的水銀成分亦超出標準上限2.4萬倍，涉嫌違反《消費品安全條例》。

海關同時發現，該3款美白潤膚霜的包裝只附有英文警告或警誡字句，而無相關的中文警告或警誡字句，涉嫌違反《消費品安全條例》的附屬法例《消費品安全規例》。

海關隨即部署執法行動，並派員到一間位於中環的相關零售店舖進行調查，並於店內檢獲該3款美白潤膚霜共352盒，拘捕一名40歲巴基斯坦籍男負責人和一名45歲菲律賓籍女售貨員，二人現正保釋候查。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

據了解，涉案美白潤膚霜的品牌為「Goree」，屬巴基斯坦生產，海關已向涉案零售店舖發出禁制通知書，禁止該店舖繼續出售該3款美白潤膚霜。除了搜查店舖外，關員亦到本港各區進行巡查，暫時無發現該3款貨物在市面上有售。

海關建議市民在購買或使用美容產品時，應該注意多個事項：不應該購買或使用成分及來源不明的美容產品，如用後感到不適，應該立刻停用及求醫；並且應該光顧有信譽的商戶。海關提醒商戶，需要遵從《消費品安全條例》的規定，以保障消費者安全。由於相關個案的受害人是一名菲律賓籍的家庭女傭，海關特別提醒僱主，如發現外籍傭工曾經購買過該3款美白潤膚霜，應提醒他們立即停用。

根據醫學專家的意見，長期接觸水銀會損害神經系統及腎臟，病徵包括手震、焦躁、失眠、記憶力衰退、注意力難以集中、聽力或視力下降及味覺出現變化，嚴重者可以導致腎衰竭。