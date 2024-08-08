城巴推三日制車長招聘計劃　月薪2.1萬福利睇齊全職車長

繼兩年前推出「半日制車長」計劃後，城巴今日(8日)宣布展開「三日制車長」招聘計劃，採用「返三日放兩日」循環制時間表，以每個上班日工作約10小時計算，車長可享月薪逾2.1萬港元，並享有全職車長同等福利，只需年滿21歲及持有1號私家車牌滿1年即可應聘。城巴期望新方案可吸引更多年輕人加入。

「三日制車長」針對Z世代(1995年後出生)，採用更具彈性的「返三日放兩日」循環制時間表，即每工作3天，即可享有兩個休息日。以每個上班日工作約10小時計算，車長可享月薪逾2.1萬港元，另設6,000港元新人迎新獎金。每名「三日制車長」將享有與全職車長同等福利，包括乘車證、人壽及人身意外保險、完善家庭友善政策，包括24周全薪產假及2周全薪侍產假等。只需年滿21歲及持有1號私家車牌滿1年即可應聘。招聘計劃目前適用於港島區、機場及東涌巴士路線。

城巴總經理(人才管理及文化)黃偉業表示，新招聘計劃緊貼時下求職者尋求工作和生活平衡，不僅提供業界領先的薪酬待遇，更能讓僱員留有充足的時間去追求個人理想及目標，歡迎有志有能者加入。