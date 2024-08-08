發展局昨落古洞村「打官腔」　村民斥做戲今請願促再開會

為發展北部都會區，政府收地趕走不少寮屋居民。其中一個受北都發展影響而被收地的古洞北寮屋村，居民成立「古洞北受新發展影響村民聯盟」，並在今日(8日)到香港房屋協會遞交聯署請願信。村民代表表示，發展局昨日（7日）與村民會面45分鐘，但過程中僅「打官腔」，並無解釋村民的多項憂慮，包括粉嶺百和路專用安置屋邨單位並不足夠、古洞北專用安置屋邨的入伙日期未與村民遷出日期銜接等，形容當局落區缺乏誠意，質疑是「做戲」。聯盟促請有關部門在本月內再到村與村民會面及檢討村民的安置安排，避免因發展令村民無家可歸。

聯盟表示，古洞村民早前陸續收到地政總署收地信件，要求村民需在今年9月底前停止佔用現居土地。不過，村民代表蘇小姐表示，古洞北的專用安置屋邨需到2027年才會落成，村民擔心9月底遷出後會未能銜接上樓，形容政府做法令年長的村民「臨老過唔到世」。她又指，現時古洞村民有約500至600戶，雖然當局有另外安排房協的專用安置屋邨粉嶺百和路出租單位予居民，惟該項目出租單位要與粉嶺北等10個受發展影響的遷拆屋邨一同以先到先得形式「爭位」，蘇小姐認為供應不及需求，部分居民或面臨無家可歸的困境。

蘇小姐又指出，發展局要求居住寮屋的村民需提供多年以來的住址證明以獲得賠償，她認為寮屋一向難以收到郵差派件，更遑論提供多年住址證明文件，「唔通老人家59歲要俾足59年住址證明？」，質疑當局是有意刁難居民，不是真心想向居民提供協助。

聯盟今日到房協總部提交請願信，要求房協重新檢討專用安置屋邨的租金，公布可購買單位價錢及圖則等資訊；並要求將賠償金額轉移到租金及減輕村民租金壓力；將所有村民安置到同一條屋村方便照顧年長村民；及要求有關部門在8月內與村民會面並解答疑問。