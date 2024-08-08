議員建議推動虛擬銀行發揮更大的作用　和Web3企業的協同發展

香港金融管理局近日發布《虛擬銀行檢討報告》，有議員表示政府應考慮擴大虛擬銀行業務範圍，制訂更適切的政策措施，例如監管和簡化流程等，推動虛擬銀行發揮更大的作用，又指大部分落地香港的Web3公司在開設銀行戶口有困難，認為應鼓勵虛擬銀行為新興產業提供服務。

《虛擬銀行檢討報告》指虛擬銀行在推動金融科技創新、提升客戶體驗以及促進普及金融等三大政策目標方面取得一定成果。議員吳傑莊表示整體虛擬銀行的存款量只佔有香港總存款量的0.3%左右，顯示虛擬銀行在傳統服務上並沒有與傳統銀行有錯位發展的趨勢。他建議政府應考慮擴大虛擬銀行業務範圍，制訂更適切的政策措施，例如監管和簡化流程等，推動虛擬銀行發揮更大的作用。

針對Web3發展，他指應鼓勵虛擬銀行為新興產業提供服務，一方面能為其增加長遠收入，與傳統銀行錯位發展；同時也可以解決Web3公司在香港開戶困難的問題，為Web3公司提供在虛擬銀行開戶的便利條件，促進虛擬銀行和Web3企業的協同發展。他又指未來兩年是進入關鍵時期，在Web3行業全球化競爭的情況下，香港必需系統性地、清晰地制訂路線圖和時間表進一步開放市場，才能有足夠發展力量與全球競爭。同時可以制訂更彈性化的監管，簡化虛擬銀行的開戶流程，讓Web3行業能夠更便利地在香港發展。