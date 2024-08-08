搗新界北「一條龍」高利貸及洗黑錢集團　拘主腦骨幹等94人

新界北總區涉及非法收債的活動今年頭7個月有上升趨勢，執法部門經情報分析及調查後，鎖定一個由黑社會操控的無牌放債、洗黑錢及非法追債的「一條龍」犯罪集團，並於周二(6日)至今日（8日）展開「鎮惡」行動，以涉嫌「無牌放債」、「以過高利率放債」、「刑事毀壞」、「刑事恐嚇」及「洗黑錢」等罪，拘捕49男45女共94人(17至69歲）。

包括1名集團主腦、2名骨幹成員、10名行動組成員、2名傀儡戶口供應商、6名傀儡戶口持有人、2名賭場營運人及71名賭客。當中91人持香港身份證，其中一人為非華裔女子，另外3人則持雙程證，疑犯中有12人疑有黑社會背景，同時檢取總值約41萬港元的現金及其他財物。

該個犯罪集團經互聯網購買潛在借款人資料，於3月開始租用屯門一商業單位作公司，對信貸紀錄較差的人作「cold call」推廣非法貸款，其後集團向傀儡戶口供應商購入傀儡戶口，利用該些傀儡戶口把高利貸貸款存入借款人的戶口，同時又以傀儡戶口收取年息高達152厘的還款。經初步估算，犯罪集團利用傀儡戶口和其個人戶口，處理超過3,400萬港元黑錢，集團每月可貸款200萬至300萬港元。對於未能還款的借貸人，犯罪集團會動用旗下行動組成員滋擾借貸人，繼而行動升級做出刑事毀壞及刑事恐嚇，以迫使借貸人還款。部分借款人在非法賭檔輪錢，經賭場內人士介紹而借高利貸。

行動中，執法部門搜查4個目標單位，包括屯門的「cold call」中心、用作儲存銀行卡及文件的黃大仙居屋單位、元朗2個非法麻雀賭檔，同時偵破51宗發生於1月至8月與非法收債有關的罪案，並檢取電腦、電腦，銀行卡、銀行文件、借款人資料、借貸紀錄、賭具等證物。

執法部門指，潛在借款人的個人資料，是經網上非法途徑取得，借款人主要為無業、低收入基層人士及借款有困難的人，當中有賭輸錢人士，借款由2千至30萬港元。犯罪集團由3月開始運作，經查看其資金流向，不排除集團於3月前在其他地方從事過相關的勾當，而非法賭檔與集團無直接關係。