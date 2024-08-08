數碼娛樂領袖論壇下周五開幕　四大主題近50種活動供體驗

數碼港主辦的年度盛事「數碼娛樂領袖論壇 2024」將於下周五(8月16日)起，一連三天在數碼港舉行。本年度主題為「想像遊樂園：人工智能驅動Web 3.0娛樂創新」(DELF)。活動期間還有數碼娛樂方面專家會出席並探討AI及高效能運算的發展。數碼港表示，今屆數碼娛樂領袖論壇2024圍繞人工智能及Ｗeb 3.0兩大科技範疇，展示無數以科技創新的意念。此外，參與論壇活動者還有機會獲得各種禮品。

DELF 2024互動體驗區設有四大主題，近50種體驗活動，為大眾帶來具互動性及個性化的娛樂及智慧生活體驗。分別為「智慧生活」、「機械人技術」、「運動與遊戲」及「藝術與文化」主題。另外，一連三天的活動將有數碼娛樂龍頭企業一起探討AI、高效能運算(HPC)和Web3.0 等新興科技，如何塑造數碼娛樂及智慧生活的未來。

數碼港行政總裁鄭松岩表示，人工智能及其應用正處於高速發展階段，且正在與各行各業深度融合，成為產業升級轉型的關鍵。數碼港專注發展的人工智能生態圈已成相關產業發展的引擎，現時已匯聚200家企業，專注於人工智能和數據科學的研發、應用及基礎建設。

DELF 2024還有「邊玩邊賺」活動，公眾可以在入場前開設「邊玩邊賺」平台帳戶，然後透過到訪四大體驗區內的不同指定地點完成任務。贏取包括手提電腦、無人機、拍攝鏡頭、兒童機械人、音箱、遊戲機、戲票、餐飲及消閒禮券等，超過300份豐富獎品。