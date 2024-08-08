新冠疫情恐再復燃 確診率連續6周上揚 診所求診率6月起呈升勢

本港持續超過半年的流感高峰期剛於上月底完結，新冠疫情已再度復燃接踵而至。當局最新數據顯示，新冠肺炎確診率連續6周上升，學校及院舍爆發影響人數按周飆升逾80%，公營門診定點監測顯示新冠求診率自6月起呈升勢，地區監測病毒含量亦自該月起反覆上升，變異病毒株監測顯示，逾半樣本屬KP.2病毒株。

衞生防護中心指，新冠肺炎整體活躍程度自6月起持續上升，根據中心公布，公共衞生化驗服務處上周（7月28日至8月3日）收集共7,710個呼吸道樣本中，699個驗出新冠病毒，比率為9.07%，比前一周8.72%高，已是連續6星期按周錄得上升；地區監測環境病毒含量按周略跌，但數字自6月中起反覆上升，變異病毒株監測顯示，KP.2病毒株佔經分析環境樣本59%，至於6月28日被世界衞生組織監察變異病毒株」（variants under monitoring，VUMs）的LB.1則佔1.8%。

中心亦於上月17至30日期間對16個新冠嚴重及死亡報告個案樣本進行基因分析，其中KP.2病毒株佔經分析樣本18.8%，KP.3病毒株則佔6.3%。

中心上周錄得有19宗嚴重及死亡個案，比前一周略少1宗，但其中有12宗死亡，比前一周多3宗；同期有7宗學校及院舍爆發報告，按周多2宗，共影響60人，比前一周33人大增81.8%；定點普通科及私家診所監測則顯示，新冠求診率數字自6月中起呈上升趨勢。