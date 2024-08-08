琇居近700宿位可申請　在職青年月薪限2.8萬　基金會或與其他酒店合作

天水圍的酒店轉做青年宿舍「琇居」，將提供超過300個房間，共逾670個宿位，人均租金少於4,000港元。項目將可供18至31歲在職的香港永久性居民申請，不過設有收入上限，申請者月薪不得超過2.8萬港元，入住者每年亦需參與社區服務。此外，項目將提供各種培訓及文化交流，協助青年拓寬視野。天水圍居民服務協會基金會表示，未來不排除與其他酒店合作。

「琇居」坐落於天水圍天秀路8號，共有336個房間，可提供672個宿位。青年宿舍為雙人間模式，接受單人或雙人申請，若單人申請則會隨機分配宿友。每位申請人的租金約3,500港元至3,700港元，單人申請者收入上限不得超過2.8萬港元，雙人申請者則不能超過5.6萬港元。另外，入住「琇居」的青年每年需要參與至少200小時的社區或志願服務，基金會表示已聯繫區內關愛隊、青年及社區組織等合作。

該項目目前正在接受申請，目前已接獲超過100份申請。申請者在遞交申請後會有評選委員會根據家庭狀況、居住環境、社會參與度等因素評估，邀請申請者於8月下旬至9月上旬出席面談，同屋室友會提前見面，隨後簽一年死約加一年生約。