觀塘雙屍案　社署專線接4.1萬宗求助　轉介700宗個案

觀塘近日發生雙屍命案。社會福利署今日(8日)回覆東網表示十分關注事件，已安排社工聯絡有關家屬，並會按其福利需要提供適切協助，又指24小時運作的照顧者支援專線服務至今共接獲4.1萬宗來電，當中轉介700宗有需要的個案接受相關社區支援服務，並有38宗個案以外展方式提供緊急支援。

社署指，政府一直十分重視長者、殘疾人士及其照顧者的需要，透過津助非政府機構營辦一系列的社區支援服務。為加強支援照顧者，社署於2023年9月推出24小時運作的照顧者支援專線服務，提供社區支援服務資訊、即時諮詢和情緒支援、輔導服務、外展/緊急支援及轉介服務等，亦會協助照顧者聯繫暫託服務。

署方又稱，社署與香港賽馬會慈善信託基金合作建立的照顧者資訊網，內容涵蓋為長者和殘疾人士及其照顧者提供的服務、照顧技巧，以及為照顧者提供的社區活動和資源等，資訊網已連結專線和暫託服務/緊急住宿空置名額查詢系統，以便照顧者隨時尋求支援。

社署呼籲市民如自己或家人在生活上遇到困難，或察覺獨居長者或雙老家庭生活上需要支援，可聯絡當區的綜合家庭服務中心或長者中心。照顧者亦可致電24小時照顧者支援專線尋求協助，經專線社工聯繫社區支援服務。