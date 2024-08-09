東方日報A1：7.1級震宮崎　遊日驚心假期

日本九州宮崎縣在當地時間昨日下午4時43分發生黎克特制7.1級地震，當地氣象廳隨後發出「巨大地震注意」警報，警告南海海槽發生大地震機會上升。受到地震影響，宮崎機場跑道一度暫停飛機升降，機場候機大樓亦有損毀，當時有大量民眾在內，不少人蹲下護頭，避免遭上空物件墮下砸頭。至傍晚，地震造成最少12人受傷，有住宅及圍牆倒塌。由於正值暑假，本港約有13個旅行團、共約320名旅客在當地，目前全部安全，未受影響。旅行社指會密切留意震災情況，至於未來數日出發的旅行團暫沒受影響。

日本氣象廳昨日探測到，九州宮崎縣日南市對出海域於當地周四（8日）下午4時43分（香港時間周四下午3時43分）發生黎克特制6.9級地震，後來修正為7.1級。氣象廳公布，是次地震震央位於宮崎縣對出日向灘，震源深度30公里，屬淺層地震。美國地質勘探局（USGC）探測到日南市東南20公里對出發生一場7.1級地層，香港天文台亦指地震強度達到7.1級。

本港約有13個旅行團、共約320名旅客在當地，目前全部安全。旅行社縱橫遊表示，現有6個日本團、共約130人在當地，所有旅客安好，該公司會密切留意狀況，把安全放在首位；另一旅行社東瀛遊執行董事禤國全則稱，該公司同樣有6個旅行團、共160位旅客在受影響區域，分別是鹿兒島、熊本、福岡，目前已聯絡到當地同事，所有團員都安全，一切情況正常。公司未來數日的旅行團則不會受到影響。

由於地震震央位於日向灘，氣象廳向愛媛縣宇和海沿岸、高知縣、大分縣豐後水道沿岸、宮崎縣、鹿兒島縣東部、種子島及屋久島發布海嘯警報。宮崎市宮崎港於當地下午5時14分（香港時間下午4時14分）首先遭到50厘米高海嘯衝擊，日南市油津港則觀測到40厘米高海嘯。九州及西九州新幹線一度停駛，已開始逐漸恢復運行。

在宮崎機場，有工作人員稱震度相當劇烈，持續約半分鐘左右。有旅客拍到，宮崎機場餐廳有東西掉落地面，就連機場大樓玻璃亦有受損，玻璃碎片散布一地。當得悉氣象廳發布海嘯警報後，大部分旅客前往大樓2至3樓避難。另外，宮崎市有公寓電梯停止運作，也有建築物外牆倒塌。

截至當地晚上9時（香港時間下午8時）為止，地震造成最少12人受傷。總務省消防廳早前公布宮崎縣共有3人受傷。一眾傷者中，兩人跌倒受傷，還有一人被墮下的物件擊中，未知傷勢。同縣都城市一名八旬女子摔倒受傷，獲送院治療。另外，鹿兒島縣霧島市也有兩名女子受傷，均無性命危險。至於核電設施方面，四國愛媛縣伊方核電站3號機正好停止運作，接受定期檢查，周邊輻射水平數值沒有變化。九州鹿兒島縣川內核電站2號機仍在運作，亦未確認發生任何異常情況。

■本報綜合報道

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