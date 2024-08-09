鄰縣熊本8年前地震　259人罹難

今次發生7.1級地震的宮崎縣位於日本九州東南部，該縣山區地帶寬廣，森林面積佔75.7%。而同樣位於九州，鄰近的熊本及福岡兩地更是港人的旅遊熱點，不過熊本近年亦地震頻生，其中於2016年更發生高達7.3級的地震，根據日媒在2018年的報道，地震過後整體有259名罹難者，其中因為地震而罹難的人數為50人，有5人因後續豪雨災害喪命，剩餘高達221人被判定是因為地震所造成的「關聯死」。

據當時報道指，地震所造成「關聯死」的人當中，有100人是因為地震後的恐懼，造成身心無法承受負擔而死亡，佔了罹難者的四成，有74人則因長時間無法適應避難所環境，對新生活憂慮、產生身心負擔而死亡。另外有16人因無法承受災後壓力而自殺。

熊本縣政府發言人當時表示，不少經歷地震的老年人被迫長時間離開家園，在不熟悉的環境中生活，對他們都是很大的壓力。因此，政府需要為這些年長者提供更合宜的照顧，未來如果還有重災發生，也應加強與改善對年長者的照料。

地震亦造成多項基建損毀，包括熊本著名地標，日本三大名城之一的熊本城，當中的天守閣以及城樓等很多建築物和石牆都遭到損壞。雖然在2021年時熊本城已重新開門迎客，但預計需要到2037年前後才能完全修復。另外，連接南阿蘇村至高森町等沿路地區的南阿蘇鐵路，亦因地震受到嚴重破壞。全長17.7公里的線路中，有10.6公里被毀，其中包括橋樑，更曾一度因修復成本龐大而被認為復興無望，最後在鐵路公司與當地社區合作下，經過逾7年時間的恢復才在2023年全面恢復營運。